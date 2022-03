NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Online-Immobilienmarktplatz habe etwas besser als erwartet abgeschnitten und sei ein "Fels in der Brandung", schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig sei die Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms, nachdem das vorangegangene Programm Mitte Februar ausgelaufen sei./la/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.