NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Die Dividendenkürzung beim Ölkonzern sei aus finanzieller Sicht vernünftig gewesen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Konzern habe aber einiges an Arbeit zu leisten, um seine strategische Agenda wieder fit zu machen. Die Aktie betrachtet er weiter mit Vorsicht, Chancen und Risiken hielten sich dabei aber die Waage./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 23:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 00:15 / BST

