NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die A-Aktien von Royal Dutch Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein ausgezeichneter Cashflow aus dem operativen Geschäft im zweiten Quartal unterstreiche das beschleunigte Wachstum der freien liquiden Mittel, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An die Aktienkursentwicklung seien nun mögliche Aktienrückkäufe und Dividendenanhebungen geknüpft. Unter den europäischen Ölwerten ist Shell nun sein "Top Pick"./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / 22:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.