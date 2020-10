NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Unter dem neuen Konzernchef Roland Busch dürfte sich Siemens mit drei Kernsparten plus den Anteil an Healthineers auf Wachstum aus eigener Kraft und Steigerung der Profitabilität konzentrieren nach Jahren der Investitionen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der angespannten Bilanz dürfte auch die Generierung von Barmitteln in den Vordergrund rücken und mit der Zeit auch der Abbau des Energy-Anteils./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.