NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Akash Gupta wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Vergleich seiner Erwartungen mit dem Analystenkonsens. Der Experte rechnet mit einem etwas größeren operativen Verlust als der Expertendurchschnitt. Von der Siemens-Energy-Tochter erwartet er erste Aussagen zum Jahr 2023./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 09:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 10:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.