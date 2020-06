NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Gamesa (SGRE)auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Nach seinem lange kritischen Blick auf die Aktie des Windturbinenherstellers dürfte die Überraschung über seine kürzlich gleich doppelte Hochstufung der Aktie groß gewesen sein, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die überlegenen Wachstumsaussichten auf dem Offshore-Markt sollten jedoch nicht übersehen werden, zumal sich die Aktie in den vergangenen Jahren unterdurchschnittlich entwickelt habe. Das dritte Geschäftsquartal, über das SGRE am 30. Juli berichten will, dürfte indes operativ schwach gewesen sein. Der Fokus liege für ihn auf dem Ausmaß des Neustarts./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 19:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.