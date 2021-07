NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,40 Euro belassen. Die Aktien etlicher europäischer Medizinunternehmen hätten sich im ersten Halbjahr überraschend gut erholt, dabei aber durchaus unterschiedlich stark zugelegt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Medizintechnikhersteller bleibe sein mittelfristiger "Top Pick". Adlington verwies auf die gesunde Entwicklung des wichtigen Geschäfts mit Geräten für bildgebende Verfahren, die synergieträchtige Übernahme von Varian und die attraktive Bewertung./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 18:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.