NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Signify nach einer Konferenz mit den Vorstandschefs europäischer Kapitalgüterhersteller auf "Neutral" belassen. Seinem Eindruck nach kommt der Lichttechnik-Spezialist nach wie vor in einem sehr schwierigen Umfeld gut zurecht, was Profitabilität und Barmittel angehe, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2020 / 21:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 00:15 / BST

