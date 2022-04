NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Software AG mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison der europäischen Software- und IT-Unternehmen auf "Neutral" belassen. Bei dr Software AG liege der Fokus auf der Dynamik im Digitalgeschäft, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Konsensschätzung liege bei einem rund 20-prozentigen Wachstum./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 21:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 00:15 / BST

