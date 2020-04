NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Wegen der Corona-Krise habe sie ihre Prognosen für die Darmstädter für 2020 und 2021 reduziert, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dividende dürfte aber nicht gekürzt werden und der freie Mittelzufluss sollte positiv bleiben./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.