NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn des Autozulieferers habe seine Erwartung erreicht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei habe vor allem die Gewinnmarge in Nordamerika positiv überrascht. Die Entwicklung in Europa habe den Erwartungen entsprochen und verdeutliche das triste Marktumfeld./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 06:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 06:46 / BST

