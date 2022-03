NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Software-Spezialist habe ein durchwachsenes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der annualisierte Vertragswert (ACV) im Neugeschäft habe zwar zugelegt, aber die Konsensschätzung verfehlt und auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe leicht unter den Erwartungen gelegen. Die Umsätze seien dagegen etwas besser ausgefallen./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / 07:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.