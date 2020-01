NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Talanx-Aktie biete Anlegern einen attraktiven Weg, gleichzeitig an der Tochter Hannover Re teilzuhaben, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versichern. So biete sich eine zusätzliche Einkunftsquelle zu niedrigen Kosten. Deutscher Favorit des Experten ist jedoch die Allianz./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.