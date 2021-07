NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica Deutschland vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. Die Wachstumsraten für Umsatz und operatives Ergebnis beim Mobilfunker sollten deutlich anziehen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie habe sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt, was auch auf die erst Anfang August anstehende Netzwerk-Veranstaltung des Partners Drillisch zurückzuführen seil. Anleger sollten das Niveau vor den Zahlen als attraktiven Einstiegspunkt nutzen./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 00:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 00:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.