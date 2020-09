NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla nach der Ankündigung eines Schnäppchenmodells auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Diese Ankündigung sollten Anleger auf den Prüfstand stellen, riet Analyst Ryan Brinkman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn dessen Markteintritt habe das Unternehmen schon einmal für 2021 in Aussicht gestellt. Auch andere, vor drei Jahren vorgestellte Produkte wie eine Sattelzugmaschine oder der Roadster ließen noch auf sich warten. Der "Battery Day" habe zwar das Vertrauen in die Fähigkeit Teslas gestärkt, mit Blick auf die Kosten der Batterien eine führende Rolle einzunehmen, aber die Aktie sei nach wie vor erheblich überbewertet verglichen mit den Fundamentaldaten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 05:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2020 / 05:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.