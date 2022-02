NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Christyan Malek sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem starken vierten Quartal des Öl- und Energiekonzerns. Er halte aber an seiner neutralen Bewertung der Aktie fest wegen eines Mangels an klaren Kurstreibern, die eine relativ starke Kursentwicklung aufrechterhalten könnten./tih/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 07:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 08:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.