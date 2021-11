NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die VW-Nutzfahrzeug-Holding entsprechend an und berücksichtigte dabei auch die Kennziffern des übernommenen US-Truckbauers Navistar. Bei Traton insgesamt seien die Auftragseingangsdynamik und die Kundennachfrage weiter sehr rege./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 00:15 / GMT

