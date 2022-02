NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever nach einer Präsentation des Konsumgüterkonzerns auf der Branchenanalysten-Veranstaltung Cagny auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der erwartete Margenrückschlag sei einer der heftigsten innerhalb der Branche, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Führung habe sich zu den strategischen Prioritäten und der neuen Organisationsstruktur geäußert, aber wenig darüber verlauten lassen, welche Register sie außer höheren Preisen ziehen könnte, um eine Trendwende aus eigener Kraft zu schaffen./gl/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 00:15 / GMT

