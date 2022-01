NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever nach der Ankündigung einer neuen Organisationsstruktur auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern wolle sich, um das Wachstum zu priorisieren, auf die fünf neu gestalteten Geschäftseinheiten Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition und Ice Cream konzentrieren, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte begrüßt werden, auch wenn es erst einmal nur weitere Versprechen seien und zusätzliche Kosten anfielen. Die eigenständige Struktur der Geschäftseinheiten dürfte zudem eine mögliche Abtrennung von wachstumsschwachen Bereichen vereinfachen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 11:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 11:56 / GMT

