NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 180 dänischen Kronen belassen. Vom Kapitalmarkttag des Windturbinenherstellers am 15. Dezember erwarte er keine wichtigen Neuigkeiten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei landgestützten Anlagen fehle es an Wachstum und der Wettbewerb werde härter, während auch die Lieferkettenprobleme anhielten./gl/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 00:15 / GMT

