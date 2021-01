NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas nach 35 neuen Großaufträge für den Windkraftanlagen-Bauer im vierten Quartal 2020 auf "Underweight" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 680 dänische Kronen. In Megawatt gerechnet, lägen die Aufträge zwar über dem entsprechenden Vorjahresquartal, aber unter dem Schlussviertel 2018, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar würden damit seine und auch die Konsensschätzungen von insgesamt 4,7 bzw. 4,8 Gigawatt gestützt, dies reiche aber nicht, um die Erwartungen der Optimisten (mehr als fünf Gigawatt) zufrieden zu stellen./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2021 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2021 / 16:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.