NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte sich als positiver Wendepunkt für die Ergebnisdynamik der europäischen Infrastrukturunternehmen erweisen, seit der Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 für negative Anpassungen der Erwartungen gesorgt habe, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Ihr "Top Pick" bleibe Vinci./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 22:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 00:15 / BST

