NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vodafone nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und negative Wechselkurseffekte hätten dem erhofften operativen Ergebniswachstum (Ebitda) des britischen Telekomkonzerns einen Strich durch die Rechnung gemacht, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu komme eine hohe Verschuldung. Der entscheidende Kurstreiber im laufenden Jahr bleibe ein Börsengang des Funkmastengeschäfts. Derweil sei die Aktie günstig bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 07:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.