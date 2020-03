NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach endgültigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Das Jahr 2019 sei für den Autobauer wie erwartet stark zu Ende gegangen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe aktuell daher vor allem auf dem Ausblick und den Margen der Sparten gelegen. Er warte mit Spannung darauf, was VW nun während der Coronavirus-Krise zu tun gedenkt./ck/bek

