NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Prognosen für 2021 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Selbst das obere Ende der in Aussicht gestellten Spanne für den operativen Gewinn (Ebitda) liege deutlich unter der Markterwartung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Es habe den Anschein, als sei Wacker Chemie mit Blick auf das zweite Halbjahr vorsichtiger für das Segment Chemikalien geworden. Die aktuell hohe Nachfrage sei auch einem Auffüllen von Lagern geschuldet./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 07:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 07:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.