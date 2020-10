NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart angesichts des Verkaufs der Anteile am britischen Lebensmittelhändler Asda auf "Neutral" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Der US-Händler habe hart darauf hingearbeitet, sein Engagement in einer nicht vorrangigen Region zu beenden, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Amerikaner ihre Ressourcen damit besser priorisieren wollen./tih/he

