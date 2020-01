NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wirecard nach einem Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande wertete den Wechsel am Montag in einer ersten Reaktion positiv angesichts der Erfahrungen des neuen Chefs des Kontrollgremiums, Thomas Eichelmann. Allerdings müsse der Bezahldienstleister nun Details der Untersuchungen des Wirtschaftsprüfers KPMG veröffentlichen. Das Unternehmen müsse vor allem die Bedingungen mitteilen, unter denen KPMG die Untersuchungen vornimmt. Andernfalls dürften sich die Pessimisten mit Blick auf die gegen Wirecard erhobenen Vorwürfe nicht zufrieden geben./bek/ag

