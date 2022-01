NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Neutral" mit einem Kursziel von 500 norwegischen Kronen belassen. Der Düngemittelkonzern dürfte ein sehr starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Denn die weltweiten Stickstoffpreise seien stärker gestiegen als die Kosten der Norweger. Udeshi erhöhte seine Gewinnprognose (bereinigtes Ebitda) für das vierte Quartal 2021 um 8 Prozent./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.