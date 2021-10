NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Das Wachstum des Online-Modehändlers dürfte - wie erwartet - auch das Vor-Corona-Niveau zurückgefallen sein, schrieb Analystin Georgina Johanan in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Diese und der Druck auf die Gewinnmargen dürfte bereits in den Aktienkurs eingepreist sein. Mit Blick auf die aktuellen Lieferkettenengpässe sollten Anleger nicht vergessen, dass Zalando aufgrund seiner Größe als Abnehmer Vorteile haben dürfte./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 21:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 00:15 / BST

