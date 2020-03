NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach einem Zwischenbericht mit Bezug auf die Corona-Krise auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan kürzte daraufhin in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im ersten Quartal von minus 21 auf minus 100 Millionen Euro und für das Gesamtjahr um 60 Prozent auf 97 Millionen Euro. Verständlicherweise habe der Online-Modehändler sich von seinen Jahreszielen distanziert./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 21:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.