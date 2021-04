NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aktuell rechne sie damit, dass ein Teil der besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse reinvestiert werde. Daher habe sie ihre Jahresschätzung für das Ergebnis nach Zinsen und Steuern nur moderat angehoben./ck/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 20:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2021 / 20:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.