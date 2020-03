NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich Insurance Group auf "Overweight" belassen. Auch wenn der europäische Versicherungssektor nun seit Jahresbeginn mit 40 Prozent im Minus stehe und Sorgen bezüglich der Dividenden aufkämen, rechne er bei den meisten Konzernen gegenwärtig nicht mit Kürzungen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zurich zählt er zu seinen defensiven Favoriten im Sektor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 20:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 00:15 / GMT

