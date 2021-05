JPMorgan Chase hält die Dividende stabil

Das amerikanische Bankinstitut JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005, NYSE: JPM) wird am 31. Juli 2021 eine konstante vierteljährliche Dividende von 90 US-Cents an seine Investoren ausschütten, wie am Montag in New York berichtet wurde. Record date ist der 6. Juli 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 3,60 US-Dollar Dividende ausgezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 164,67 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 2,19 Prozent (Stand: 17. Mai 2021). Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte die größte amerikanische Bank einen Nettoumsatz von 33,12 Mrd. US-Dollar nach 29,01 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie Mitte April berichtet wurde. Der Gewinn betrug 14,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,87 Mrd. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 weist die Aktie auf der derzeitigen Kursbasis an der Wall Street ein Kursplus in Höhe von 29,59 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 496,48 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Mai 2021). Redaktion MyDividends.de