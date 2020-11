NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 46,50 auf 75,00 Euro angehoben. Die Nachricht zur Wirksamkeit eines möglichen Corona-Impfstoffes rechtfertige bei den Aktien der europäischen zivilen Luftfahrtunternehmen höhere Bewertungsmultiplikatoren, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach sind die Markterwartungen für den Gewinn je Aktie des Flugzeugbauers im kommenden Jahr zwar immer noch deutlich zu hoch. Allerdings schauten die Anleger bereits auf 2023. Dann werde eine gewisse Rückkehr zur Normalität erwartet./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 00:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 01:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.