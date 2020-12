NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP auf die "European Analyst Focus List" gehoben und das Anlageurteil "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Pence bekräftigt. Die geringen Erwartungen an die britische Ölgesellschaft, die günstige Bewertung der Aktie und das Thema Nachhaltigkeit (ESG) sorgen für geringe Risiken, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Total-Aktie wurde zugleich von der Liste gestrichen./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 13:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2020 / 13:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.