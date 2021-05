NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat IAG von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 1,66 auf 2,85 Euro angehoben. Ab 2022 schienen die Aussichten für die British-Airways-Mutter als Europas stärkste klassische Fluggesellschaft wieder vielversprechend, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er steigt daher nun für die attraktive "Langstrecke" einer Normalisierung im Flugverkehr ein./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2021 / 22:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.