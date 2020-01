NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Jost Werke von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 42 Euro angehoben. Analyst Jose Asumendi blickt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie optimistisch auf das Jahr 2020 der Automobilbranche. Das Lkw-Segment stehe aber vor einem weiteren herausfordernden Jahr. Der Zulieferer Jost Werke habe hier aber seine Risiken reduziert durch das gestiegene Engagement im Agrarsektor./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2020 / 18:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.