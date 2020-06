NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat A.P. Moller-Maersk von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 5778 auf 7965 dänische Kronen angehoben. Die Unsicherheit sei zwar noch sehr hoch, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuletzt starke Frachtraten und Einsparungen dürften schwache Volumina bei der Container-Reeederei aber mehr als kompensieren./ag/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 00:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2020 / 00:15 / BST

