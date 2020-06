NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3,75 auf 5,00 Euro angehoben. In der Fokussierung auf anwendungsspezifische Chips (ASIC) lägen die Finnen leicht über Plan, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der damit steigenden Profitabilität im Bereich Ausrüstung für die drahtlose Kommunikation sollte der Bewertungsabschlag gegenüber Ericsson abgebaut werden können./ag/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 01:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2020 / 01:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.