NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Oracle von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 55 US-Dollar angehoben. Die Bewertung des Softwareunternehmens habe sich dem unteren Ende der historischen Spanne angenähert, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell von Oracle habe sich in vergangenen Krisen als äußert widerstandsfähig erwiesen./mf/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 11:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 12:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.