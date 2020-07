NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Suez nach endgültigen Halbjahreszahlen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 12 Euro angehoben. Der Jahresausblick des in der Umweltbranche tätigen Unternehmens sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da das Schlimmste für die Franzosen vorüber sein dürfte, sollte die Aktie aufwerten./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 06:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2020 / 06:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.