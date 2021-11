NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 22310 auf 22600 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Frachtraten der Reederei sowie ihrer Konkurrentin Hapag-Lloyd hätten sich seit Beginn der Corona-Pandemie ungefähr verdoppelt, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Falls ihr Rückgang Ende September sich als saisonal bedingt erweisen sollte, könnte nach dem darauf erfolgten Abverkauf eine Erholung der Branche einsetzen./gl/jha/

