NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev von 55 auf 65 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Ende Juli anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal ihre Prognosen für den Brauereikonzern. Angesichts schwacher Vorjahreswerte und dem Rückenwind durch den Wegfall von Lockdown-Beschränkungen rechnet sie mit einem organischen Umsatzwachstum von 25 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte organisch um 36 Prozent angezogen sein. Die Expertin erhöhte zudem ihre Gewinnerwartungen (bereinigtes EPS) für das Gesamtjahr./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 21:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.