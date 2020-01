NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 800 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahl der in der zweiten Jahreshälfte 2019 neu hinzugekommenen Großkunden sei eine Bestätigung der anhaltenden Wachstumsdynamik, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da der Zahlungsdienstleister dennoch von einer langsameren Umsatzentwicklung für das Jahr 2020 ausgehe, sei ein Übertreffen der Ziele möglich - zumindest, wenn Ebay in der zweiten Hälfte 2020 damit beginnt, Adyen einen großen Teil seines Zahlungsverkehrs zu überantworten./kro/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 18:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / 00:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.