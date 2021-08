NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amadeus IT nach Quartalszahlen von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Stacy Pollard sah die Umsatzentwicklung des Buchungssystem-Anbieters in einer am Montag vorliegenden Studie knapp unter der Konsensschätzung. Dagegen hätten die bereinigten Ergebniskennziffern positiv überrascht. Insgesamt konstatierte sie eine graduelle Verbesserung der Geschäfte. Die Erholung des Reiseverkehrs sollte sich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 22:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.