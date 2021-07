NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 165 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es sei nun wieder an der zeit, die Aktien zu kaufen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn für das zweite Halbjahr zeichneten sich Kursimpulse ab. So seien beispielsweise die Erwartungen an das iPhone 13 niedrig. Bislang hätten die Aktien in der Zeit vor der Präsentation eines neuen iPhone-Modells jeweils im September den Gesamtmarkt stets hinter sich gelassen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 00:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 00:15 / BST

