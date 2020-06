NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos vor einem Zwischenbericht des Online-Versandhändlers von 3500 auf 3900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der jüngste Nachrichtenfluss von Wettbewerbern lasse auf eine steigende Nachfrage nach online bestellter Bekleidung schließen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Davon dürfte auch Asos beim Umsatz profitiert haben./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2020 / 19:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2020 / 12:15 / BST

