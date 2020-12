NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BHP Group von 2210 auf 2390 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die global zunehmende Stahlnachfrage treffe auf ein derzeit reduziertes Angebot, was die Preise von Eisenerz als Stahlvorprodukt steigen lasse, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb schraubte der Experte seine Gewinnprognosen für den Bergbaukonzern der Jahre 2021 und 2022 deutlich nach oben./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 22:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2020 / 18:05 / GMT

