NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie der französischen Großbank im Jahr 2022./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 18:16 / BST

