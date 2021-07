NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro nach Eckdaten zum zweiten Quartal und einem angehobenen Ausblick von 52 auf 55 Euro erhöht, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Kunststoffkonzern habe die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Covestro habe zwar das Ertragsziel für dieses Jahr nach oben geschraubt, für 2022 aber blieben Risiken mit Blick auf die Gewinnentwicklung bestehen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 22:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.